Подростка из Нигерии обокрали на остановке в Москве
Мужчина и женщина 1998 года рождения 7 июля на столичной остановке общественного транспорта обокрали подростка из Нигерии. Молодому человеку 17 лет. Когда он стоял на остановке, с собой у него была сумка, которую и отобрали злоумышленники.
В настоящее время оперативники уже задержали подозреваемых в преступлении.
- Соучастники подошли к несовершеннолетнему и отобрали у него сумку, в которой находились паспорт гражданина Нигерии, кошелек с банковскими картами, зарядное устройство для мобильного телефона и продукты питания. После этого злоумышленники скрылись, - рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе МВД по столице.
Уточняется, что подростку из Нигерии преступники нанесли материальный ущерб на сумму в три тысячи рублей.
В настоящее время ведется следствие. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело.
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