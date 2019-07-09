Жириновский накричал на журналистов из-за отсутствия вопросов
В ходе пресс-подхода в Госдуме лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский повысил голос на журналистов и возмутился отсутствием к нему вопросов.
— Я 20 минут говорю, что я подошел? А вы почему молчите? Вам кто запретил вопросы задавать? — возмутился парламентарий.
Жириновский объяснил, что его не устраивает, когда разговор превращается в монолог, ведь он хочет слышать обратную связь и отвечать на вопросы других людей, сообщает агентство городских новостей «Москва».
— Давайте быстро! Быстро вопрос! — потребовал Жириновский.
Лидер партии ЛДПР славится своим скандальным поведением, а за его образом давно закрепилась слава темпераментного человека. Его взгляды порой вызывают недоумение у жителей России. Так, Жириновский предлагал узаконить многожёнство на всей территории страны. Он убежден, что такие нововведения могут стать решением демографического кризиса.
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