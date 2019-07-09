Минсельхоз заявил об огромном ущербе от массового вымирания пчел в России
Массовая гибель пчел в нескольких регионах страны наносит огромный урон животноводству. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение Министерства сельского хозяйства России.
Ведомство порекомендовало сопряженным организациям принять меры по предупреждению и предотвращению смерти насекомых.
В частности, в этих целях осуществляется работа по ознакомлению пчеловодов с законодательством в части соблюдения регламентов применения пестицидов.
Также Минсельхоз советует пострадавшим пчеловодам устанавливать посредством лабораторий причины ущерба пасекам в каждом конкретном случае гибели пчел. Предполагается, что нарушение жизнедеятельности может быть вызвано не только пестицидами, но и иными факторами.
При использовании химикатов надлежит следовать мерам предосторожности, предусмотренными СанПином. Так, о работах с использованием пестицидов нужно предупредить жителей не позднее чем за три дня до начала обработки посевов. На границах участков при этом должны быть размещены знаки «Обработано пестицидами».
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