Жена «мясного короля» обвинила таксиста в смерти сына
Супруга «мясного короля» Владимира Маругова поэтесса Татьяна Маругова заявила, что в смерти ее сына Александра виноват таксист.
По словам женщины, водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения, начав разворот перед колонной мотоциклистов.
- Погиб. Столкновение с такси. Ехал в колонне из четырех байков. Был первым. Таксист нарушил правила, - приводит РИА Новости слова поэтессы.
Татьяна Маругова отметила, что ее сын умер на операционном столе. В настоящее время по факту гибели мотоциклиста назначили судебно-медицинскую экспертизу. Семья погибшего решает вопрос с местом захоронения сына.
Напомним, что трагедия случилась в понедельник, 8 июля. Сын «мясного короля» ехал на мотоцикле и столкнулся с такси — легковым автомобилем иностранной марки. После этого транспортное средство Маругова загорелось.
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