Николай Басков пропал из соцсетей после смерти отца
Отец российского певца Николая Баскова ушел из жизни 1 июня, ему было 68 лет. После произошедшей трагедии артист пропал из социальных сетей. Известно, что раньше Басков был активным пользователем Instagram и радовал поклонников регулярными публикациями. Сразу после утраты артист сказал, что очень сильно любил своего отца, благодаря которому он попал на большую эстраду.
Напомним, что о потере певец узнал на закрытии «Европейских молодежных игр», которое проходило в Минске. Несмотря на шокирующую новость, Басков не стал отменять выступление и лишь сменил белый костюм на черный перед выходом на сцену.
Виктора Баскова провожали в последний путь только самые близкие люди. Ни один журналист не смог попасть на прощание. Отмечается, что артист лично запретил представителям СМИ приходить на проводы.
Филипп Киркоров не смог посетить траурное событие из-за отъезда с детьми. Тем не менее большое количество знаменитостей выразило свои соболезнования Баскову в социальных сетях.
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