Нацсовет по телевидению Украины проверит канал NewsOne из-за телемоста с РФ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины принял решение провести внеплановую проверку телеканала NewsOne после попытки организовать телемост с Россией.

По словам члена ведомства Сергея Костинского, наступило время «для абсолютно жестких действий в отношении телеканалов, которые осуществляют психологические операции в отношении украинцев и украинской государственности».

Кроме того, в отдельном порядке регулятор создаст рабочую группу, куда будут привлечены представители Службы безопасности Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины, Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

По замечанию члена Нацсовета Ульяны Фещук, организованная группа возьмет на себя вопросы «противодействия антиукраинской деятельности» в СМИ.

Ведомство также решило обратиться к парламенту страны с просьбой внести поправки в закон «О телевидении и радиовещании», в котором предлагается предоставить Нацсовету полномочия приостановить действие лицензий вещателей при обнаружении нарушений. На данный момент регулятор вправе выносить предупреждения и штрафовать, тогда как вопрос о прекращении действия лицензии рассматривается только в суде, что занимает много времени.

Отметим, что 7 июля российский ведущий Дмитрий Киселев объявил о планах каналов «Россия 1» и NewsOne провести телемост. Предполагалось, что в телемарафоне примут участие граждане обеих стран. Мероприятие должно было состояться 12 июля в 18:00, но уже 8 июля NewsOne объявил о прекращении подготовки к телемосту из-за угроз расправы, поступавших журналистам и их близким.

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