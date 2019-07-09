Первые выступления с органом в парке «Зарядье» могут пройти до конца 2019 года
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что первые выступления с органом в концертном зале парка «Зарядье» могут пройти в 2019 году.
— Орган прибыл, монтаж идет полным ходом, уже заканчивается. Надеюсь, до конца года уже будет закончена настройка и можно будет проводить первые концерты с его участием, — объяснил Хуснуллин.
Не так давно заместитель мэра сообщил, что установка внутренних конструкций инструмента будет длиться до конца лета. По его словам, в столицу должны были привезти около 3,6 тысяч деревянных и металлических труб, мобильную и механическую консоли, системы воздуховодов и работы регистров и другие механизмы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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