Посвященный донорству крови поезд запустили в метро
Тематический поезд, посвященный донорству крови, запустили на Таганско-Краснопресненской линии метро. Он вышел на линию 9 июля.
«Спасибо, донор!» теперь будет курсировать по фиолетовой ветке метро. Как рассказала заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Елена Хавкина, поезд запущен в преддверии Дня донора, который отмечают 193 страны.
— На сегодняшний день никакого заменителя донорской крови нет, — отметила она, добавив, что кровь является самым дорогим и важным продуктом для спасения жизни людей.
По словам Хавкиной, в столице все потребности донорской крови полностью закрыты. Она отметила, что этого удалось добиться благодаря активности горожан.
— Всех групп крови, даже самых редких, — заявила она.
Поезд, по словам Хавкиной, — это символ благодарности всем, кто является участником донорского движения Москвы.
Вагоны тематического поезда рассказывают интересные факты о донорстве. Также там есть полезная информация и истории спасения пациентов.
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