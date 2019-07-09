Более 20 площадок добавили в программу реновации в 2019 году
• 14:42 • 9 июля 2019
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Новые участки площадью 298,3 тысячи квадратных метров находятся в 16 московских районах
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
Переселение по программе реновации идет в 68 домах. В них проживают 12 тысяч человек. Об этом 9 июля сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.
Он также напомнил, что только в этом году адресный перечень стартовых площадок пополнил 21 объект.
— Новые участки площадью 298,3 тысячи квадратных метров находятся в 16 московских районах. Однако поиск новых земель для строительства жилья продолжается, — заявил Левкин, добавив, что город подобрал и утвердил 329 стартовых площадок.
На них можно возвести 4,8 миллиона квадратных метров недвижимости.
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