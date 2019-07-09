Движение транспорта поменяется 13–21 июля из-за закрытия участка Сокольнической линии
С 13 по 21 июля движение транспорта в Западном, Юго-Западном и Троицком и Новомосковском административных округах ограничат.
Ограничения введут для столичных автомобилистов в связи со строительством Большой кольцевой линии подземки.
— Будет временно закрыт участок Сокольнической линии от станции метро «Университет» до станции метро «Коммунарка». В связи с этим в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское поменяется схема движения транспорта, — напомнили представители ЦОДД.
По словам пресс-службы организации, во время ограничений обеспечат приоритетный проезд для наземного городского транспорта.
Кроме того, в эти дни на некоторых участках организуют выделенные полосы, передает агентство городских новостей «Москва».
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