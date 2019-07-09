Кредит здоровья

И это хорошо понимают не только власти Москвы, которые стараются обеспечить нам с вами быстрый и качественный доступ к медицинским услугам.

Пройти бесплатное обследование предлагают и разнообразные «медицинские центры». Причем, зазывая клиентов, они часто апеллируют к государственным программам.

Так, Департамент здравоохранения Москвы предупредил: сейчас мошенники звонят и предлагают пройти обследование в рамках проекта «Здоровая Москва». Историй подобного «развода» клиентов-пациентов — не счесть. И все они похожи.

После проведения «обследования» человеку говорят, что со здоровьем у него — полный швах. И именно здесь и сейчас «действует уникальное предложение»: огромные скидки на курс лечения. К примеру, не 200 тысяч, а всего 120...

Нет денег? Пожалуйста — можем кредит оформить. Прямо здесь, в соседнем кабинете... Судя по тому, что бизнес этот процветает, убедить получается многих. Вот только результат «лечения» в таких конторах обычно плачевен — ни здоровья, ни денег.

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