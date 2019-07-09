МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в столице 9 июля
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям выпустили заявление, в котором предупредили москвичей о неблагоприятных погодных условиях.
Согласно прогнозу синоптиков, во вторник в Москве ожидается гроза с дождем и усиление ветра.
— В ближайший час с сохранением до 21 часа 9 июля по столице ожидается гроза с дождем, усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду, — заявили представители МЧС.
Водителям Москвы напомнили, что надо соблюдать скоростной режим и дистанцию.
— Вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП, — добавили в экстренной службе.
Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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