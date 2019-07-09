Вильфанд: Июль в столице будет холоднее июня с вероятностью 90 процентов
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил журналистам, что июль на территории Москвы окажется холоднее июня с вероятность 90 процентов.
Он рассказал об этом наблюдении 9 июля. На следующий день, по словам Вильфанда, температура в Москве понизится. Научный руководитель Гидрометцентра объявил, что 10 июля на территории столицы в ночь ожидается до 10-12 градусов тепла. По его словам, днем температура воздуха поднимется до 18.
- С четверга температура воздуха будет на 3-4 градуса ниже, ожидаются дожди, - цитирует синоптика агентство городских новостей «Москва».
Также Вильфанд рассказал о погоде на всей европейской части РФ. Он отметил, что дождливая погода на указанной территории продлится еще семь-восемь дней.
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