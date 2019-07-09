ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на метро во вторник вечером
В Центре организации дорожного движения сообщили, что на город надвигается гроза.
Прогноз ЦОДД опубликован 9 июля.
— В вечерний час пик лучше выбирайте московское метро — на дорогах будет плотно, мокро и медленно, — рассказали в пресс-службе.
На Москву надвигается гроза с порывами ветра до 15 м/с, сообщает МЧС. В вечерний час пик лучше выбирайте @MoscowMetro - на дорогах будет плотно, мокро и медленно. Если без машины никак, будьте осторожны и внимательны, и паркуйтесь подальше от рекламы и деревьев. #холодноелето2019 pic.twitter.com/rEze7m98Lq— ЦОДД (@gucodd) 9 июля 2019 г.
В ЦОДД добавили, что если московские автомобилисты соберутся выехать, то надо соблюдать осторожность и внимательность.
Во вторник вечером, по данным МЧС, в столице прогнозируется ветер с порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение экстренного ведомства действует до 21 часа.
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