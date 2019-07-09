Мир отметил день создания бикини

Создателем современных бикини считается парижский модельер Луи Реар. Бикини были впервые продемонстрированы на публике 5 июля 1946 года танцовщицей Мишелин Бернардини.

Новая модель купальника была названа по атоллу Бикини, на котором четырьмя днями ранее США провели ядерные испытания.

Рекламный слоган, сопровождавший выпуск новой модели, использовал параллели между названием предыдущей модели и ядерным распадом: «Бикини — разделенный Атом!» Появление бикини стало сенсацией и вызвало немало споров. В католических странах, таких как Испания, Португалия и Италия, бикини были запрещены.

В Германии женщин, рискнувших появиться в бикини, приговаривали к общественным работам. В США полицейские штрафовали смелых нарушительниц общественного порядка прямо на пляжах. От Голливуда требовали вырезать из фильмов сцены с девушками в бикини.

Лет через 10 все успокоилось, и бикини стали привычным предметом гардероба, особенно после появления в нем на экране знаменитой итальянской актрисы, секс-символа Брижит Бардо.

С тех пор бикини постоянно меняются. В 1970-е годы они были из двух ленточек, в 1980-е — с бразильскими «танга», или тонкие бикини (с небольшим треугольником сзади), с конца прошлого века — более спортивные модели.

Сегодня купальником-бикини никого не удивишь. Они увеличиваются, уменьшаются, украшаются стразами, узорами или чем-то еще. Но суть остается прежней: красиво, удобно и радует глаз. Особенно мужской.

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