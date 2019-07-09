Погода в доме: как выбрать кондиционер и когда его стоит покупать

Типов таких устройств много. Чтобы определиться перед покупкой, решите, с чем вам будет легче примириться: с высоким уровнем шума или необходимостью пробивать дыру в стене. Немаловажна и цена, которую вы готовы отдать за агрегат, ведь одно дело — выделить дополнительные 30–40 тысяч на обычную сплит-систему, и уже совсем другое, когда отдавать надо больше 100 тысяч за кассетную версию, которая способна охладить за секунды всю квартиру целиком.

В среднем, сегодня цена на домашний кондиционер колеблется от 20–40 тысяч за обычный сплит до 60–90 тысяч рублей за премиум-варианты. Прибавьте цену монтажа в 6–8 тысяч рублей.

— Приходить за кондиционером лучше всего на излете лета или уже осенью, — рассказал консультант по продаже бытовой техники Андрей Астанов. — В июне и июле их с полок просто сметают, а дефицит провоцирует рост цен.

Работа без ошибок

Наиболее частыми проблемами, возникающими при эксплуатации кондиционеров, являются засор фильтра, а также обледенение внешнего блока и появление ледяной пробки в дренажном трубопроводе. Такое происходит, если включать агрегат на охлаждение при минусовой температуре за окном.

Об этом может свидетельствовать вода, капающая с внутреннего блока кондиционера. И если фильтр, который представляет собой обычную мелкую сетку, расположенную под передней панелью, вполне можно почистить самостоятельно с помощью обычного пылесоса или же помыв его мягкой губкой в теплой воде, то с другими проблемами лучше всего обращаться в авторизованные сервисные центры. Их телефоны и адреса обычно можно найти на официальном сайте производителя кондиционера или в инструкции.

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Рецепты жарких соседей

Экспертами в вопросах о том, как спастись от жары без средств технического прогресса, по праву могут считаться жители среднеазиатских республик. Например, в Таджикинстане и Узбекистане традиционно строят дома из смешенной с соломой глины. Поэтому даже в самые знойные дни здесь внутри прохладно.

А одежду они носят из натуральных тканей свободного кроя, именно это обеспечивает хорошую терморегуляцию тела.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Своим трехмесячным летним каникулам современные школьники обязаны именно кондиционеру, а точнее — его отсутствию. До его изобретения в 1902 году и начала массового распространения в 1929 году проводить занятия в учебных заведениях летом было слишком жарко. С тех пор эта традиция и живет.

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