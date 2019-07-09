Гидрометцентр пообещал россиянам теплый август
• 13:53 • 9 июля 2019
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Синоптики сообщили, что погода в августе будет около или выше нормы
Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал журналистам, что температура в августе на территории России будет около или выше нормы.
Синоптик отмечает, что холодного окончания лета опасаться не стоит. Кроме того, Вильфанд рассказал о наблюдениях за погодой в июне 2019 года. Он отметил, что указанный месяц стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений.
— В наших регионах наблюдались рекордные значения — в Крыму и на Северном Кавказе, — приводит слова Вильфанда агентство городских новостей «Москва».
Он добавил, что на территории центра европейской части РФ температура тоже была приближена к рекордам.
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