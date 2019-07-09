АМПП попросил водителей не парковаться на местах для автобусов
Администратор московского парковочного пространства обратился к автомобилистам города.
В сообщении организации напоминают, что водители должны парковаться на специальных местах и не создавать неудобств для городского транспорта.
— При парковке автомобиля убедитесь, что это место не предназначено для автобусов и грузовиков, — говорится в заявлении организации.
При парковке автомобиля убедитесь, что это место не предназначено для автобусов и грузовиков. Обращайте внимание на знаки и разметку в том месте, где оставляете автомобиль. #АМПП #Московскийпаркинг— Московский Паркинг (@parking_mos_ru) 9 июля 2019 г.
Помимо того, представители Московского паркинга посоветовали ориентироваться на знаки и разметку перед парковкой транспортного средства.
Читайте также: Задержан мошенник, выдававший себя за инспектора ЦОДД