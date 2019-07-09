Владимир Путин назвал сближение России и Украины неизбежным
• 18:47 • 9 июля 2019
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Владимир Путин дал интервью Оливеру Стоуну для его документального фильма «В борьбе за Украину»
Фото: Официальный сайт Кремля
Строительство союзнических отношений между Россией и Украиной и сближение двух стран являются неизбежным. Об этом во время интервью для фильма режиссера Оливера Стоуна заявил президент России Владимир Путин.
— Неизбежно строительство нормальных, дружеских — я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических — отношений, — подчеркнул глава государства.
По его словам, в конечном счете отношения стран придут именно к состоянию сближения, передает РИА Новости.
Владимир Путин дал интервью Оливеру Стоуну для его документального фильма «В борьбе за Украину», посвященному украинскому кризису.
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