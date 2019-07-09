Российские студенты смогут официально работать в школах

Студенты российских вузов и колледжей смогут официально трудоустроиться в школе. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

Согласно действующему законодательству, для того, чтобы учить детей, необходим диплом о законченном образовании. Студенты же могут работать в школах только в течение нескольких недель в рамках практики. При этом заработную плату они не получают.

За принятие законопроекта высказался комитет Госдумы по образованию и науке.

— Очень важно, чтобы студенты старших курсов не только приходили на практику, но и начинали работать учителем. Не формально, не по принуждению или «разнарядке». Важно, чтобы в школу приходили те молодые люди, которые действительно к этому готовы, — сказала заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина в ходе заседания комитета.

Она добавила, что сам порядок допуска студентов к официальной работе в школах будет утверждать Министерство просвещения совместно с Минобрнауки и Минтрудом. Предполагается, что возможность работы появится на третьем–четвертом курсах.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос оплаты труда и стажа педагогической деятельности, пишет «Российская газета».

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