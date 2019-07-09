Получили ответы на важные вопросы

Московский урбанистический форум, уже девятый по счету, стал самым представительным с точки зрения международного взаимодействия за всю историю проведения.

Этот крупнейший международный конгресс был посвящен вызовам развития глобальных мегаполисов. Форум объединил представителей городских администраций России и мира, архитекторов, градостроителей, девелоперов, руководителей финансовых компаний, инвесторов, технологические стартапы, представителей медиа и горожан.

В «Зарядье» прошла основная деловая программа, а в Гостином Дворе и в Манеже были проведены фестивали и выставки. Так, в рамках фестивальной программы прошли около сотни мероприятий, которые посетили более 200 тысяч человек.

На Урбанфоруме впервые в России состоялся международный конгресс Urban Health, посвященный интеграции принципов здоровья во все сферы городского развития. А в Гостином Дворе прошел форум «Мой район».

Деловая программа форума включала 76 панельных дискуссий, круглых столов, обсуждений, брифингов, презентаций и дебатов, в которых участвовали 8,5 тысячи человек из 69 стран мира. В Москву приехали 44 делегации: 30 иностранных и 14 — из регионов России.

В ходе Урбанфорума состоялись подписания ряда значимых соглашений между городами и крупными холдингами. В частности, мэр Москвы подписал программы двустороннего сотрудничества с Анкарой и метрополией «Большого Парижа», а столичный холдинг «Мосинжпроект» заключил соглашение с французской компанией SUEZ о создании совместного предприятия по переработке строительных грунтов и отходов.

Посетители Московского урбанистического форума в парке «Зарядье» осматривают макет малоэтажного здания Фото: Игорь Иванко, «Вечерняя Москва»

Одной из главных тем на прошедшем Урбанфоруме стало обсуждение создания комфортной городской среды. Основной тренд развития крупных мегаполисов — уплотнение городской застройки. Не обошли эти тенденции и Москву. Но реализуемые в городе программы реновации жилья, развития общественного транспорта, благоустройства «Мой район» и другие не только помогают минимизировать негативный эффект урбанизации, сделать развитие города гармоничным, но и задают новую планку для уровня комфортности проживания.

Человек — ключевое понятие при развитии городской среды, и создание удобной, качественной, благоустроенной и комфортной городской среды, максимально приспособленной прежде всего для жителей города, — одна из основных задач правительства Москвы. Главные слагаемые комфортного мегаполиса: удобная транспортная сеть, самодостаточные городские районы, комфортное жилье с благоустроенными дворами, детский сад и школа по новым образовательным стандартам, современное здравоохранение, доступный спорт, культура и отдых, благоустроенные парки, набережные, общественные пространства.

Ведущие консалтинговые компании провели исследования Москвы. И по результатам мы увидели, что чем больше город вкладывает в инфраструктуру, тем большая отдача от горожан идет.

Мы понимаем: устойчивое развитие требует устойчивого финансирования. Именно по этой причине правительством Москвы принята Адресная инвестиционная программа на сумму 2,1 триллиона рублей, рассчитанная до 2021 года и включающая в себя более 600 новых объектов.

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