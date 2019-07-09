Квас оказался вкусным, но производители не указали потенциально опасную добавку

Дегустационная комиссия оценила вкус участников теста и выставила оценки по 15-балльной шкале.

Самый высокий балл оказался у напитков «Очаковский», «Русский дар» и «Никола» — 14 баллов.

— «Очаковский» и «Русский дар» обладают полным вкусом, с тонами сброженного напитка. У второго еще и кислинка присутствует, — рассказал научный консультант экспертного центра «Росконтроля» Андрей Мосов. — «Никола» имеет кисло-сладкий вкус с тонами сброженного напитка. Но аромат у него простой, с тонами ржаной корочки.

Средний балл получают квас «Лидский» (13,5 балла), «Вятский квас» и «Суздальские напитки» (по 12,5 балла у обоих марок).

— У первого вкус чистый, с хлебными тонами, с кислинкой, аромат тоже чистый, с тонами сброженного напитка, — пояснил эксперт.

«Вятский квас» обладает простым вкусом, с тонами сброженного напитка. Квас «Суздальские напитки» имеет простой вкус, с недостаточно чистым послевкусием. И аромат с яркими тонами сброженного напитка.

— А вот «Букет Чувашии» получил самую низкую оценку — 12 баллов — за простой, слащавый вкус и такой же простой аромат, — сказал Андрей Мосов.

Отдельная история — содержание алкоголя. Диетологи, как известно, не рекомендуют давать квас маленьким детям — в нем содержится этиловый спирт. Весь вопрос в концентрации. Как выяснилось, во всех продуктах исследования объемная доля этилового спирта меньше допустимого значения. Только у кваса «Никола» этот показатель находится на верхней границе допустимой нормы — 1,2 процента. Давать ли этот квас детям, решайте сами.

А вот еще один повод задуматься. В маркировке всех (!) образцов, как выяснили эксперты, нет информации о содержании консерванта диоксида серы (Е220). Эта добавка может вызывать у некоторых проявления непереносимости, поэтому ее указание в маркировке — обязательно.

— Если у вас индивидуальная непереносимость диоксида серы, то возможны такие симптомы, как кашель, насморк, осиплость голоса, хрипота, тошнота, диарея, головная боль, — рассказывает врач высшей категории Людмила Алексеева. — Другое дело, этого вещества вы должны употребить довольно много.

Вывод «Росконтроля» по итогам исследования таков: все виды проверенного кваса пить можно, они безопасны. Исключение — люди, у которых есть индивидуальная непереносимость добавки Е220.

Ну и, конечно, квасом не нужно злоупотреблять — особенно маленьким детям и водителям.

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