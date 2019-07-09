Эксперты выяснили, что россияне начали экономить на лекарствах
Россияне сократили траты на лекарства. Соответствующие данные озвучили аналитики DSM Group.
Отмечается, что с января по май было продано 2,1 миллиарда упаковок лекарств на общую сумму 415 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи упали на 3,7 процента. В частности, россияне стали меньше покупать лекарства для борьбы с кожными заболеваниями, противомикробные средства и препараты для лечения болезней респираторной системы. Эксперты связывают падение продаж со снижением реальных доходов людей.
В то же время в указанный период выросли продажи неоригинальных препаратов. Чаще всего российские граждане покупают копии лекарств для работы пищеварительного тракта и для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, пишут «Известия».
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