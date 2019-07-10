Стало известно о реакции матери Габуния на скандал с участием сына
Мать грузинского журналиста телеканала «Рустави-2» Георгия Габуния, который выступил в эфире с нецензурной бранью в адрес президента России Владимира Путина, оказалась шокирована реакцией общественности на действия ее сына. Она не ожидала, что его поведение может вызвать такой скандал.
— Но, конечно, в этом вопросе трудно рассчитывать на объективность матери, — сказал член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили. При этом он подчеркнул, что сам не считает Георгия Габуния журналистом, сообщает РИА «Новости».
В прошлое воскресенье, 9 июля, Георгий Габуния начал эфир своей программы «Постскриптум» с нецензурной брани в адрес главы РФ Владимира Путина. Этот поступок вызвал возмущение у публики. Несколько сот человек собрались в Тбилиси возле здания телеканала и потребовали уволить журналиста. В ответ на это генеральный директор телеканала Никак Гварамия извинился за поведение телеведущего и заявил об его отстранении от работы на два месяца.
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