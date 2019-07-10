Екатерина Андреева рассказала о своем эффективном голодании
• 02:40 • 10 июля 2019
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Екатерина Андреева поделилась секретами красоты и молодости
Фото: Скриншот с видео канала BBC News - Русская служба
Российская телеведущая Екатерина Андреева на своей странице в соцсети рассказала, что голодает по 16 часов в день. Это позволяет ей отлично себя чувствовать и хорошо выглядеть.
Она отметила, что, благодаря подобной системе, процесс «ничегонеедения» намного облегчается.
— В Москве я вообще ем в 19 часов, а потом 16 часов не ем и потому завтрак — любимый прием пищи. А система голодания по 16 часов в день, включая восемь часов сна, что значительно облегчает ничегонеедение — называется Fasting. Проверено на себе! — написала телеведущая в Instagram.
Екатерина Андреева находится на отдыхе на Крите, но продолжает делиться с поклонниками полезными советами.
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