Пользователи Сети в Грузии отреагировали на решение Путина по санкциям
• 05:31 • 10 июля 2019
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Владимир Путин заявил, что не собирается вводить санкции против Грузии из-за уважения к ее народу
Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/60862
Жители Грузии в Сети выразили свое отношение к позиции президента России Владимира Путина по поводу введения санкций к их стране. Он высказался, что не собирается применять данную меру. Пользователи отметили, что его решение является наиболее разумным на фоне сложившейся ситуации, сообщает РИА «Новости».
— Господь сжалился над нами, и не будьте неблагодарными. Может, мир принесет нам больше добра, будем благосклонны друг к другу, — написала Eka Gvelesiani.
— Я точно знал, что он это скажет, — поддержала решение главы России Kakha Mujirishvili.
Ранее президент РФ заявил, что не собирается вводить санкции против Грузии из-за уважения к ее народу.
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