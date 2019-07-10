«Москино» бесплатно покажет фильмы Татьяны Лиозновой жителям столицы

В честь 95-летия со дня рождения выдающегося российского режиссера Татьяны Лиозновой в Москве состоятся показы ее лучших кинокартин. Среди них: «Евдокия», «Три тополя на Плющихе», «Карнавал» и «Рано утром», сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на пресс-службу «Москино».

Посмотреть легендарные мелодрамы жители столицы смогут в кинотеатрах «Факел», «Тула», «Звезда» и «Юность» с 17 по 21 июля, — вход свободный.

Так, сходить на кинофильм «Евдокия» можно будет в кинотеатре «Юность» 17 июля. А одну из популярнейших советских мелодрам «Карнавал» с Ириной Муравьевой в главной роли москвичам покажут в кинотеатре «Тула» 19 июля.

Посмотреть фильм «Три тополя на Плющихе» с участием Татьяны Дорониной жители столицы смогут в кинотеатре «Факел» 20 июля, — как раз в день рождения режиссера. А кинотеатр «Звезда» предложит горожанам сходить на мелодраму «Рано утром» 21 июля.

СПРАВКА ВМ

Татьяна Лиознова — российский кинорежиссер, сценарист и педагог. Родилась в 1924 году в Москве. После окончания школы поступила в Московский авиационный институт, хотя проучилась там только один семестр. А в 1943 году будущий режиссер подала документы во ВГИК и поступила на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Когда учеба закончилась, Лиознова пошла работать на Киностудию имени Максима Горького. Ее первый фильм, — «Память сердца», — вышел на экраны в 1958 году. Настоящее признание кинорежиссер получила в 1973 году за многосерийную ленту о советском разведчике Штирлице «Семнадцать мгновений весны».

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