Около 122 миллионов евро арестовали на банковских счетах Абызова
• 08:58 • 10 июля 2019
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В каких банках открыты счета — не уточняется
Фото: https://open.gov.ru/ministr_rf/
Басманный суд Москвы арестовал 121,7 миллиона евро на счетах экс-министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова. Его обвиняют в мошенничестве на четыре миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
В каких банках открыты счета — не уточняется. Об этом пишет агентство «Москва».
Напомним, что Михаил Абызов обвиняется в организации преступного сообщества и хищении мошенническим путем четырех миллиардов рублей. По информации СК, все украденные средства были выведены за пределы России.
В свою очередь Московский городской суд продлил срок ареста Абызову до 25 июля. Инстанция оставила без удовлетворения жалобу защиты обвиняемого.
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