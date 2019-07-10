Немецкий эксперт призвал снести памятник павшим в бою под Прохоровкой

Памятник Победы на Прохоровском поле, который был установлен в память о погибших советских солдатах в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года, следует «снести», потому что никакого крупного боя там якобы не было и Красная армия не победила в нем. Так высказался в своем материале в немецкой газете Die Welt журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела издания.

— На самом деле, этот памятник должен был быть немедленно снесен. Потому что последние исследования, основанные на несомненно реальных фотографиях, подтверждают: у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения, — заявил немецкий журналист.

В качестве доказательств Свен Феликс Келлерхофф приводит работы немецкого военного историка, полковника бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера и британского исследователя Бена Уитли.

Сражение под Прохоровкой произошло 12 июля 1943 года в ходе оборонительной фазы Курской битвы. Ни одной из сторон не удалось достичь поставленных их командованием целей.

Оценки боевых потерь в различных источниках значительно отличаются. По данным ведущего научного сотрудника Военной академии Генштаба ВС России научно-исследовательского института Валерия Маковского, из 670 танков и самоходных артиллерийских установок Красной армии было уничтожено 470 единиц бронетехники. Немцы потеряли 50 единиц бронетехники из 490.

Согласно работам, которые ссылаются на данные немецкого федерального Военного архива, общие потери войск СС составили 80 боевых машин.

В результате Курской битвы стратегическая инициатива в войне перешла на сторону советских войск.

В память о погибших под Прохоровкой в 1995 году на месте сражения установили Памятник Победы — Звонницу на Прохоровском поле и храм Святых Апостолов Петра и Павла.

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