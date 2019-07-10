Сергей Левкин: Задача этого года — начать переселение 12 тысяч москвичей по реновации

С начала 2019 года в адресный перечень по программе реновации была дополнительно включена 21 стартовая площадка. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. В интервью «Вечерней Москве» глава столичного ведомства рассказал о ходе реализации программы и объяснил, можно ли поменять район проживания в новостройке, квартиру в которой переселенцы получат от города.

— Сергей Иванович, программе реновации столичного жилфонда почти два года. Что за это время уже сделано властями?

— У нас стоит задача — поднять первую волну переселения. За два года мы практически это выполнили. Только за последнее время перечень стартовых площадок под будущие новостройки увеличился на 21 позицию. Площадки находятся в 16 московских районах. В Северо-Восточном округе новые «старты» подобраны в районах Бабушкинский, Останкинский, Лосиноостровский и Марфино, на востоке — в Перове, на юго-востоке для строительства новостроек найдены участки в Капотне, Южнопортовом, Кузьминках и Текстильщиках, в южной части столицы — в Бирюлеве Восточном, на юго-западе — в районах Академический и Котловка, в Западном округе — в районах Можайский, Проспект Вернадского и Фили-Давыдково, а на северо-западе определен новый «старт» в Хорошево-Мневниках. Таким образом, на сегодняшний день городом подобраны и утверждены 329 стартовых площадок для строительства домов общей площадью 4,8 миллиона квадратных метров во всех административных округах города. Для сравнения: стартовала программа с 210 площадок.

— И поиск новых площадок продолжается?

— Конечно, поиск новых площадок продолжается. Так, в начале июля мэр Сергей Собянин утвердил шесть новых площадок, что позволит расселить 12 домов. Но начинать проще. Это как пружина: вначале ее сила сжатия не так велика, а потом приходится прикладывать больше усилий. Земельные участки в Москве находить не так просто. Есть ряд ограничений — различные обременения, в том числе инженерными коммуникациями.

— Сергей Иванович, а какова общая площадь домов, находящихся на данном этапе в строительстве и проектировании?

— Общая площадь — 2,2 миллиона квадратных метров. До конца года мы должны выйти на проектирование и строительство еще полумиллиона «квадратов» жилья.

— А как идет процесс переселения? Какие цифры в этой части программы?

— В прошлом году нам удалось начать переселение более десяти тысяч жителей. Всего с момента старта программы переселение идет из 68 старых домов, в которых проживает более 13 тысяч человек. Для переселения переданы 37 новостроек. Задача этого года — начать переселение порядка 12 тысяч москвичей.

— Сергей Иванович, каковы ближайшие перспективы реализации программы реновации?

— Нам необходимо завершить градостроительное проектирование: разработать проекты планировок в районах, пройти публичные слушания, посоветовавшись с жителями, как лучше обустроить кварталы, только после этого у нас будет понимание, как пройдут следующие три года программы реновации. От принимаемых планировочных решений будут зависеть следующие волны переселения горожан. Если мы останемся в регламентных сроках, то до конца 2022 года мы получим новые стартовые площадки с градостроительным потенциалом от двух до трех миллионов квадратных метров жилья. Площадки будут найдены в том числе и за счет снесенных пятиэтажек.

— К нам в редакцию поступают вопросы от москвичей: можно ли сменить район проживания по программе реновации? Например, у собственника есть квартира на севере, а вся его семья живет на юге города. В таком случае может ли он претендовать на жилплощадь в другом округе и районе?

— Такая возможность у жителей пятиэтажек появилась. Было внесено изменение в постановление № 517, в котором дано право Фонду реновации при наличии свободных квартир в другом районе и по письменному заявлению конкретного жителя предоставить квартиру в виде мены. При этом условия для переселения сохраняются: благоустройство вокруг новостройки, отделка квартиры, количество комнат и соблюдение пропорции жилплощади.

— Есть ли обращения горожан с такими просьбами?

— Пока таких обращений не поступало. Надо понимать, что в городе еще не создан большой ресурс квартир, предоставляемых по программе реновации. Это только старт московского мегапроекта, и мы должны дождаться более массового переселения, большей вовлеченности горожан в эту программу.

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