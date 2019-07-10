Саакашвили заявил, что Путин играет с Грузией, как «кот с мышкой»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал ухудшение отношений страны с Россией за последние несколько недель.
По его словам, нынешние власти Грузии подобны режиму Виши, господствовавшему во Франции в эпоху Второй мировой войны.
— Это правительство, которое было сателлитом Гитлера во Франции, которое утверждало, что является правительством независимого государства, но фактически было полностью подчинено оккупантам, — пояснил политик.
Он также оценил позицию президента России Владимира Путина по поводу санкций в отношении Грузии. Действия главы государства он сравнил с поведением кота, «который играет с мышкой».
— Кот играет с ней и готов в любой момент проглотить, — подчеркнул бывший президент в интервью «Рустави 2».
Ранее Владимир Путин заявил, что из уважения к грузинскому народу не считает необходимым введение санкций в отношении страны.
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