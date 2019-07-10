Специалисты рассказали, стоит ли ожидать дефицита и подорожания гречихи

Агрометеорологи прогнозируют снижение в этом году урожая гречихи. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в некоторых регионах, в том числе на юге Алтайского края, агрокультуру очень поздно посадили.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, стоит ли ожидать жителям страны дефицита или подорожания продукта. Председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин рассказал корреспонденту «ВМ», что есть определенное беспокойство из-за засухи.

— Во-первых гречихой у нас занимается не Гидрометцентр, а крестьяне. И не только в одном Алтайском крае. Есть недоработки на различных направлениях, все под богом ходим, но пока — все нормально. Есть определенное беспокойство из-за засухи и зерновых в отдельных регионах, но, в целом, опасности нет, тем более на потребительском рынке. На южных просторах страны сейчас идет уборка, прогнозируемые урожаи дают все основания сказать, что государство будет обеспечено зерно-бобовым продовольствием и крупяными культурами. Проблем не будет, в том числе и по гречке, — заявил Кашин.

По его словам, в Сибири действительно подтопило посевы и часть урожая погибло. Затопило и подсобные, личные хозяйства. Но парламентарий настаивает на том, что гречкой в РФ занимается не один регион, и поэтому не надо поддаваться панике.

Позднее сам Роман Вильфанд в беседе «Вечерней Москвой» уточнил, что снижение в этом году урожая гречихи не приведет к критическим последствиям и серьезного подорожания продукта не будет.

— Гречиха у нас произрастает в основном на юге Западной Сибири, а метеорологические условие были такие, что ее посеяли на пару недель позже: из-за засушливой земли или из-за обильных дождей. По прогнозам наших агрометеорологов, урожай в этом году будет несколько меньше, чем в прошлом на 3–5 процентов. Но это не катастрофа. Не голод. Ничего суперкритичного. Россия себя этим продуктом сможет полностью обеспечить. Так что дефицита не ожидаем, критического роста цен на гречку не будет. Наша страна за последнее десятилетие вышла на самообеспечение зерновыми. Причем с возможностями для широкого экспорта излишков, — сказал Вильфанд.

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