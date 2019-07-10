ФСИН предложила ввести запрет на заключение беременных под стражу
Федеральная служба исполнения наказаний и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предложили запретить заключение под стражу беременных, а также женщин с малолетними детьми и инвалидов I и II групп.
Как уточнили в пресс-бюро ФСИН, инициатива была подготовлена по поручению главы государства и нацелена на улучшение условий содержания под стражей.
Кроме того, ведомство предлагает не заключать под стражу граждан, которые впервые привлекаются «к уголовной ответственности за совершение преступлений отдельных категорий», за которые предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.
По данным ФСИН, в 2018 году в СИЗО и колониях пребывали 1269 беременных.
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