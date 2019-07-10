Павильону «Крупный рогатый скот» вернут исторический облик

В павильоне № 54 «Крупный рогатый скот» в парке ВДНХ, построенном в 1954 году, проведут капитальный ремонт. Об этом в среду, 10 июля, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

В павильоне будут выставочно-экспозиционные помещения, а также зона для посетителей с вестибюлем, гардеробом и санузлом. Кроме того, здесь появятся выставочное пространство, административно-хозяйственная зона и место для сувенирных магазинов.

Специалисты воссоздадут исторический облик фасада здания в стиле строений 1950-х годов и оборудуют его подсветкой. Также запланирован локальный ремонт декоративных элементов по всему павильону, установка новых окон из деревянного профиля с двухкамерным стеклопакетом — они, как и новые двери, повторят геометрию и рисунок уже существующих. Новые окна выполнят с использованием светопоглощающей тонированной пленки, чтобы избежать перегрева помещений.

— Проект предусматривает комплекс мер для обеспечения маломобильного населения полноценной и качественной информацией, позволяющей ориентироваться в здании и получать необходимые услуги, используя специальное оборудование. Помимо этого, по всему объему здания будет обеспечен доступ к Wi-Fi-сети, — сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Кроме того, специалисты проведут полную внутреннюю отделку помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения в соответствии с заданием на проектирование и их функциональным назначением, передает агентство «Москва».

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