Отар Кушанашвили выразил надежду, что запрет денежных переводов в Грузию не будет введен
Запрет денежных переводов из России в Грузию ударит по необеспеченным слоям населения. Такое заявление в комментарии ФАН сделал телеведущий Отар Кушанашвили.
Ранее в Госдуме отметили возможность введения ряда ограничений в отношении Грузии.
Отар Кушанашвили отметил, что активно пользуется денежными переводами, перечисляя средства родственникам и знакомым.
— Конечно, это меня коснется, но их это коснется больше, чем меня, причем очень болезненно! — отметил он.
Журналист также подчеркнул, что готов принести извинения за действия представителей СМИ и жителей Грузии, которые разжигают антироссийские настроения в стране. Он также отметил, что осуждает действия телеведущего Георгия Габунии, позволившего себе оскорбительные высказывания в адрес президента РФ.
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