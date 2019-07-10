Депутат предложил установить на дорогах знак «придорожная торговля»
В Госдуме предложили ввести новый дорожный знак «придорожная торговля». С инициативой выступил депутат Василий Власов.
Парламентарий уже обратился в Министерство транспорта России и ГИБДД с просьбой изучить идею.
— Как начинается сезон придорожной торговли, нам в Госдуму поступают самые различные информационные сообщения, что кого-то сбили на обочине, — рассказал Власов и отметил, что в настоящий момент данный вид деятельности не упорядочен.
Депутат подчеркнул, что люди продолжат торговать вблизи дороги и «летом будут заниматься продажей своих овощей, грибов или ягод». Знак же укажет водителям, что в конкретном населенном пункте необходимо сбавить скорость, чтобы не допустить аварийных ситуаций. Об этом пишет агентство «Москва».
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