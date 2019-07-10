Турбоперекрестки с подсказками и квадратные светофоры появятся в России
Специалисты разработали новый стандарт, согласно которому введут новые правила кругового движения, установят квадратные светофоры и появятся скоростные турбоперекрестки.
Глава проектного технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский рассказал, что на такие перекрестки будут наносить специальную разметку, которая подскажет водителям максимально удобную траекторию для движения по кругу.
Также планируется установка светофоров квадратной формы, введение специальной волнообразной разметки на улицах с низкой скоростью движения автомобилей. Кроме того, будут сужать проезжую часть перед пешеходными переходами и устанавливать в центре нее специальные препятствия, вынуждающие водителей снизить скорость перед зеброй, сообщают «Известия».
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