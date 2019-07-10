Среда 10 июля , 13:07
Пасмурно + 16 °
Город
Ситуация в Грузии
Московский урбанистический форум – 2019
Гибель подводников на АС-12
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Специальный репортаж

Деревня в столице: как живут сегодня московские крестьяне

Рафаэль Залян
• 13:02 • 10 июля 2019
Сегодня в Троице-Лыкове проживают потомки крестьян, переселившихся сюда 400 лет назад. Местная жительница Татьяна Кузнецова — одна из них
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
Сегодня в Троице-Лыкове проживают потомки крестьян, переселившихся сюда 400 лет назад. Местная жительница Татьяна Кузнецова — одна из них
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Мало кто из отдыхающих на пляжах Серебряного бора знает, что на противоположном берегу Москвы-реки раскинулась небольшая, но очень живописная деревушка — Троице-Лыково. В этом историческом месте города вы не увидите образцово-показательных дач постсоветской постройки, зато перед вами предстанут невообразимой красоты пейзажи, сказочные теремки с кружевными резными ставнями и... покосившиеся сараи. Обитают здесь настоящие потомки крестьян. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправился в Троице-Лыково, чтобы пообщаться с деревенскими и узнать, как им живется в столице.

Откуда пошло название

Всего 20 минут на автобусе от станции метро «Щукинская» — и вы окажетесь в необычном для Москвы уголке. По утрам здесь еще можно услышать крики голосистых петухов, с крылечка дома сойти прямо в старый сад, насладиться колокольным перезвоном и ощутить маслянистый запах сосны. Троице-Лыково — уникальный оазис, сохранившийся на северо-западе столицы.

Раньше здесь была деревня Черевково, входящая в состав села Троицкое. Царь Василий Шуйский за верную службу подарил эту землю князю Борису Лыкову, решившему включить свою фамилию в название местности. Так и родилась эта деревушка, в судьбе которой не только отразились важные исторические события, но и любопытным образом переплелись линии жизни знаменитых семей — владельцев поселения.

Выжившие крестьяне

Сегодня в Троице-Лыкове проживают потомки крестьян, переселившихся сюда 400 лет назад. Местная жительница Татьяна Кузнецова — одна из них. Педагог в прошлом, она с большой охотой рассказывает о родном крае. Здесь родилось и выросло не одно поколение ее предков. Поселились в Троице-Лыкове они давно — еще когда здесь были непроходимые леса, в которых водились дикие звери, и пойменные луга.

Этому дому больше ста лет. Строить его начинал еще мой прапрадед, рассказала Татьяна Кузнецова Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Прадед Татьяны Василий Кузнецов, получивший в наследство от своего отца — вольного крепостного — дом и землю, работал при дворе купцов Карзинкиных.

— Он был участником Русско-японской войны, — говорит москвичка. — И одним из первых начал заниматься в селе садоводством. Привозил из разных стран экзотические кустарники, фрукты, озеленял свой край.

В центре уютного дворика с яркими цветочными рядами и плодовыми деревьями стоит настоящий сказочный терем. Подходим с гостеприимной хозяйкой к нему: 

— Этому дому больше ста лет! — восклицает она. — Он хранит память о моих предках. Строить его начинал еще мой прапрадед Семен Кузнецов, прославившийся тем, что сыграл эпизодическую роль в одной из первых экранизаций повести Пушкина «Станционный смотритель».

Изба-пятистенок, потемневшая от времени, сохранила неповторимые и витиеватые узоры.

— Обратите внимание на наличники, — указывая на окна, говорит сельчанка. — Они нехарактерны для Троице-Лыкова, тут «видна рука» рязанских зодчих. Их прапрадед привез в свое время из Рязанской губернии и сам же установил.

Так выделяющийся на фоне нынешней столицы дом внутри вполне современен. Единственный атрибут прошлого — русская печь, но и она заметно помолодела.

Телефонная связь и водопровод сюда никогда не проводились. Готовим все мы преимущественно на газовых баллонах. А зимой, чтобы согреться, топим печи, рассказала Татьяна Кузнецова Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

А когда-то в это родовое владение тогда еще молодой аграрий Кузнецов привез скромную крестьянскую девушку из соседнего села Строгино. Это была бабушка нашей героини, в честь которой внучку потом тоже назовут Татьяной.

— Это обычай был такой: местные мужики выбирали себе невест из села Строгино, — поясняет Татьяна. — Там девицы были невысокие и худенькие, в отличие от местных, упитанных, которые пользовались популярностью у женихов из Рублево.

Судьба эту пару свела и не разлучала, пока не нагрянули тяжелые времена.

До революции село считалось вполне зажиточным. В каждом дворе было хорошее подсобное хозяйство. Местные возили на продажу в столицу мясо, молоко, торговали овощами. Да и промысел тут был самый разный. Не только женщины, но и мужчины вязали носки, рукавицы, платки, скатерти и салфетки, разводили цветы для продажи. Были в селе и свои кузнецы, ломовые и легковые извозчики.

— И мой дед, помимо садоводства, был хорошим хозяйственником. Держал лошадей, коров, кур и свиней. Но когда в 1928 году началась коллективизация, он, ее не приняв, покинул свой дом — оставив жену на произвол судьбы. С тех пор никто его и не видел, — продолжает рассказ Татьяна Кузнецова.

Но род Кузнецовых на этом, к счастью, не прервался: остались дети. Время шло, сменялись поколения… Только сад и старинный дом, кажется, берегут память о своих бывших владельцах.

Кстати, большинство коренных жителей Троице-Лыкова друг другу родственники. Есть тут и Малкины, Сидоровы, Бадаевы и Лихачевы, Кузнецовы, Лобачевы и Шевалдины.

Насущные проблемы

Сегодня Татьяна живет в доме со своей семьей. По двору гоняют соседские коты. И, прижав «усатого» питомца по кличке Бублик к груди, женщина с некой досадой в голосе переходит в разговоре на такую болезненную для всех селян тему.

Как признаются сами сельчане, когда город приблизился к деревушке, мир для ее жителей преобразился не в лучшую сторону Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Долгое время судьбой лыковцев мало кто интересовался, рассказывает она. Многие не могут приватизировать тут землю. Телефонная связь и водопровод сюда никогда не проводились. Готовят еду все преимущественно на газовых баллонах. А зимой, чтобы согреться, топят печи. Уголь и дрова покупаются за свои кровные. Многие боятся, что кто-то может и покуситься на их землю.

— К нам заглядывают не только любопытные туристы, но и представители риелторских компаний, — говорит селянка. «Лезут», по ее словам, и к соседям.

— Они же ведь нас считают деревенскими, — с иронией продолжает Татьяна. — И думают, что мы на их предложения — обменять дом на квартиру — купимся!

Так вот почему лыковцы такие скрытные! Вывести кого-либо на откровенный разговор — задача, признаться, не из легких.

Как признаются сами сельчане, когда город приблизился к деревушке, мир для ее жителей преобразился не в лучшую сторону.

— Начали появляться гигантские каменные дома и дворцы, уродующие облик исторической местности, — включилась в наш разговор соседка Кузнецовой Людмила Бадаева.

Женщины переживают, что через десять лет деревенский быт полностью вытеснят столичные новостройки.

— Единственное, что напоминает о селе, — это наши старинные дома, которые многие пытаются сохранить, — говорит соседка Татьяны.

До революции село считалось вполне зажиточным. В каждом дворе было хорошее подсобное хозяйство Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Но, несмотря на старания, сегодня село совсем не похоже на лубочную картинку.

Оставшиеся в Троице-Лыкове избы конца ХIХ — начала ХХ века начинают исчезать, многие строения разваливаются. Их владельцы как могут ухаживают за ними, кто-то такое жилье продает и съезжает в более комфортные городские условия.

Но сельчане уверены: разрушая такие микрорайоны, мы, по сути, убиваем душу города.

Сохраним историю

С таким мнением согласна член Союза краеведов России Галина Белая. По ее словам, Троице-Лыково — одно из самых красивейших мест современной Москвы.

— Здесь жили и творили выдающиеся деятели культуры, — рассказывает эксперт. — Эти улицы хранят память о знаменитых поэтах, а деревенский колорит России — вот он, на расстоянии вытянутой руки.

Специалист отмечает важность уникального места.

— Чтобы побывать в селе, не нужно выезжать за пределы города, — продолжает Белая. Долгое время соседом лыковцев был всемирно известный писатель Александр Солженицын. Саму деревушку окружал густой лес, куда люди ходили собирать грибы и ягоды. Троице-Лыково и находящийся рядом Серебряный бор сегодня являются излюбленными местами отдыха горожан. На высоком берегу Москвы-реки можно посетить усадьбу Троицкое-Лыково с храмами Троицы и Успения Богородицы.

Троице-Лыково — уникальный оазис, сохранившийся на северо-западе столицы Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

По преданиям строительством Троицкого храма занимался знаменитый в те времена зодчий Яков Бухвостов. Примечательно, что именно эта церковь стала первым образцом нового стиля, названного нарышкинским или московским барокко. За усадьбой раскинулся старинный сад с цветами и кустарниками, а вдоль дорожек можно увидеть прекрасные статуи. Несмотря на то, что не все здесь сохранилось, сюда тянутся паломники. Как говорят местные жители, старинные обители обладают какой-то особой притягательной силой. Здесь их даже две — Троицкий храм, который построили Нарышкины на месте первой деревянной церкви, и храм Успения Божией Матери.

— Это настоящий жилой музей, который мы можем потерять, если не перестанем проявлять равнодушие к истории родного края, — сказала краевед. И добавила, что одно такое историческое поселение москвичи уже потеряли. Речь идет о деревне Терехово, что в Строгинском районе столицы. Там, к сожалению, не сохранилось ни одного памятника русского деревянного зодчества.

Несмотря на все бытовые проблемы, Троице-Лыково — место прекрасное. В летний период напротив церкви работают небольшие кафешки с сувенирами и выпечкой. На самом подворье стоит большая трапезная, где каждый желающий может тоже перекусить. Единственная проблема, с которой сталкиваются гости, — на территории подворья фотосъемка запрещена, а вот наслаждаться прогулкой по историческим местам пока не возбраняется. В деревне есть продуктовый магазин, а в частных автосервисах, если у вас забарахлит машина, местные мастера предложат свои услуги. Эти живописные места облюбовали и столичные кинорежиссеры для съемок исторических фильмов и мыльных опер. Так, в одном из домов по 1-й Лыковской снимали популярный телесериал «Ивановы–Ивановы».

Попрощавшись с героями этой истории, еще долго не хотелось покидать деревню, которая наравне со знаменитыми достопримечательностями дополняет неповторимый облик столицы. Сюда стоит вернуться!

Читайте также: Деревенский ковчег: как живется москвичам в сельской местности

Сегодня в Троице-Лыкове проживают потомки крестьян, переселившихся сюда 400 лет назад. Местная жительница Татьяна Кузнецова — одна из них
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Движения поездов нет на участке Бутовской линии столичного метро
13:4710 июля 2019
Транспорт
Эксперт рассказал, как не попасться на удочку банковских мошенников
13:4210 июля 2019
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту убийства девушки в Новой Москве
13:4010 июля 2019
Происшествия
Советскую подлодку, затонувшую в Норвежском море, сняли на видео
13:3610 июля 2019
Общество
Кровоснабжение правой руки избитой девочки из Ингушетии полностью нарушилось
13:3610 июля 2019
Происшествия
Отреставрированные вещи монархов покажут на выставке в Музеях Московского Кремля
13:2710 июля 2019
Культура
Милонов предложил обозначать спецнаклейками автомобили беременных женщин
13:1810 июля 2019
Общество
СМИ: Пилот летевшего в Москву самолета упал в обморок во время полета
13:1610 июля 2019
Происшествия
Военный эксперт: Курская битва сразу освещалась в искаженном виде
13:1210 июля 2019
Внешняя политика
Дворы района Кузьминки благоустроят на деньги от платных парковок в 2019 году
13:1210 июля 2019
Город
Маршруты наземного транспорта изменятся из-за подготовки к параду трамваев
13:0810 июля 2019
Транспорт
Дмитрий Песков назвал условие возобновления полетов в Грузию
13:0710 июля 2019
Внешняя политика
Пенсионерка из Архангельской области поблагодарила московских врачей
12:5310 июля 2019
Здоровье
Депутат предложил установить на дорогах знак «придорожная торговля»
12:5310 июля 2019
Общество
Павильону «Крупный рогатый скот» вернут исторический облик
12:4310 июля 2019
Культура
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре 10 июля
12:4310 июля 2019
Город
Личное письмо от матери журналиста Вышинского передали Зеленскому
12:4010 июля 2019
Общество
Стинг отменил еще несколько концертов в Европе
12:3210 июля 2019
Музыка
Комплексное обучение волонтеров запустят осенью в Москве
12:2810 июля 2019
Город
Муж кассирши, похитившей 25 миллионов рублей, раскрыл подробности кражи
12:1110 июля 2019
Происшествия
Синоптик рассказал об июльских погодных аномалиях в России
12:0710 июля 2019
Город
Березовую рощу начнут высаживать в центре Москвы этим летом
12:0710 июля 2019
Недвижимость
Сергею Доренко выписали штраф за нарушение правил парковки после смерти
12:0710 июля 2019
Общество
Рельеф парка Ходынское поле дополнят офисные здания
12:0210 июля 2019
Недвижимость
Песков прокомментировал сообщения об инциденте со студенткой и кортежем Путина
11:5010 июля 2019
Общество
Теплую и ясную погоду пообещали москвичам на предстоящих выходных
11:4010 июля 2019
Город
Закон об уголовном наказании за непризнание Крыма украинским внесли в Раду
11:3010 июля 2019
Внешняя политика
Прототип беспилотного трактора представили на выставке в Екатеринбурге
11:2310 июля 2019
Транспорт
Названы партии-лидеры на выборах в парламент Украины
11:0610 июля 2019
В мире
СМИ: Рабочий погиб при строительстве бизнес-центра в Москве
11:0610 июля 2019
Происшествия
Сенатор оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
11:0610 июля 2019
Внешняя политика
Алексей Пушков предложил ограничить Нино Катамадзе въезд в Россию
10:5910 июля 2019
Внешняя политика
Редких краснокнижных птиц заметили в Серебряном бору
10:5310 июля 2019
Животные
Актер фильма «Люди в черном» скончался на 89-м году жизни
10:4410 июля 2019
Кино
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области
10:3610 июля 2019
Внутренняя политика
Валентина Матвиенко назвала виновника русофобских протестов в Грузии
10:3410 июля 2019
Внешняя политика
Следователи возбудили дело по факту крупного хищения у столичного метро
10:2510 июля 2019
Транспорт
Пожилой москвич хранил в своей квартире оружие и взрывчатку
10:1110 июля 2019
Происшествия
ФСИН предложила ввести запрет на заключение беременных под стражу
10:1010 июля 2019
Общество
Дачникам разъяснили новые правила согласования границ земельных участков
09:5910 июля 2019
Недвижимость
Схема движения на Сосинской улице изменится с 25 июля
09:5310 июля 2019
Транспорт
Саакашвили заявил, что Путин играет с Грузией, как «кот с мышкой»
09:4010 июля 2019
Внешняя политика
Неизвестный похитил КамАЗ на юго-востоке Москвы
09:3310 июля 2019
Происшествия
Немецкий эксперт призвал снести памятник павшим в бою под Прохоровкой
09:2810 июля 2019
Внешняя политика
Более 2,5 миллиона детей отдохнули в лагерях за лето 2019 года
09:2710 июля 2019
Дети
Более трех тысяч автобусов и такси отправили на штрафстоянки в Москве за полгода
09:2310 июля 2019
Транспорт
Компенсационные маршруты запустят на время закрытия станций Сокольнической линии
09:2110 июля 2019
Транспорт
Казань представит заявку на проведение ЧМ по водным видам спорта
09:1410 июля 2019
Спорт
Число госпитализированных в Иркутской области из-за наводнения достигло 486
09:0610 июля 2019
Происшествия
День московского транспорта завершится ночным велофестивалем
08:5810 июля 2019
Город
Около 122 миллионов евро арестовали на банковских счетах Абызова
08:5810 июля 2019
Происшествия
«Москино» бесплатно покажет фильмы Татьяны Лиозновой
08:5610 июля 2019
Город
Новые площадки появятся в Детском Черкизовском парке
08:4710 июля 2019
Дети
Мама набравшей 400 баллов на ЕГЭ выпускницы раскрыла секрет успеха дочери
08:4410 июля 2019
Образование
Эксперты «Росконтроля» назвали бренды некачественных вареников
08:3310 июля 2019
Потребление
Остекление поездов метро заменят на интерактивные прозрачные дисплеи
08:2210 июля 2019
Технологии
Неизвестный похитил 29 смартфонов из салона связи на северо-западе Москвы
08:0510 июля 2019
Происшествия
Обыски в правительстве Якутии связаны с делом 2013 года о взятке
07:4910 июля 2019
Происшествия
Синоптики рассказали о том, какой погоды ожидать россиянам в августе
07:4810 июля 2019
Общество
Детей в столичных парках обучат основам предпринимательства
07:2910 июля 2019
Дети
Специалисты рассказали о самых частых причинах вызова скорой помощи в России
07:2110 июля 2019
Здоровье
Выступавшим в России детям с Украины запретили участвовать в Евровидении
07:1410 июля 2019
Культура
Столицу в среду ждет теплая, но дождливая погода
07:1210 июля 2019
Город
Ограбление аптеки в столице попало на камеру видеонаблюдения
06:5610 июля 2019
Происшествия
Российские ученые создали дроны для обнаружения наркотиков
05:5210 июля 2019
Наука
Пользователи Сети в Грузии отреагировали на решение Путина по санкциям
05:3110 июля 2019
Внешняя политика
Сотрудники МЧС рассказали, что делать после укуса змеи
04:1310 июля 2019
Животные
Турбоперекрестки с подсказками и квадратные светофоры появятся в России
02:2010 июля 2019
Общество
Саакашвили заявил, что не ломал пенсионерке руку
01:5810 июля 2019
В мире
Стало известно о реакции матери Габунии на скандал с участием сына
01:0210 июля 2019
В мире
Женщине вернули кошелек, который у нее украли 75 лет назад
00:1410 июля 2019
Курьезы
Вертолет доставил в столичную больницу пострадавшую при аварии женщину
23:539 июля 2019
Происшествия
Госинспекция устранила незаконные склады на северо-западе Москвы
22:549 июля 2019
Город
Эксперты выяснили, что россияне начали экономить на лекарствах
22:499 июля 2019
Общество
Более 28 тысяч заявок подали на конкурс «Доброволец России»
22:299 июля 2019
Общество
Максим Акимов: Электронные паспорта могут появиться в РФ с 2022 года
22:049 июля 2019
Общество
Два лифта установят на Андреевском мосту
21:589 июля 2019
Город
Суд запретил Трампу блокировать его подписчиков в Twitter
21:469 июля 2019
В мире
Павел Климкин назвал способ системного противодействия России
21:379 июля 2019
В мире
Михаил Саакашвили ударил женщину в Одессе и сломал ей руку
21:259 июля 2019
Общество
Российские студенты смогут официально работать в школах
21:259 июля 2019
Общество
Читальный зал Главархива столицы реконструируют
21:219 июля 2019
Город
Россияне смогут пройти онлайн-курс цифровой грамотности
21:139 июля 2019
Общество
Завершено расследование дела украинских моряков
20:509 июля 2019
Общество
Храмовый комплекс построят на Перовской улице
20:379 июля 2019
Город
Процедуру подтверждения инвалидности упростили в России
20:379 июля 2019
Общество
Госдума приняла законопроект о работе фитнес-центров
20:279 июля 2019
Общество
Российская столица вышла на второе место в мире по темпу строительства дорог
19:589 июля 2019
Транспорт
Эксперты назвали недорогие курорты для отдыха в начале августа
19:589 июля 2019
Туризм
Утечку радиации обнаружили на затонувшей советской подлодке «Комсомолец»
19:529 июля 2019
Общество
Дореволюционный жилой дом в столичном Замоскворечье отремонтируют
19:319 июля 2019
Город
Владимир Зеленский отменил военный парад в День независимости Украины
19:169 июля 2019
В мире
Сергей Собянин поделился успехами столичных школьников
19:099 июля 2019
Город
Студентка потеряла сознание во время встречи с Владимиром Путиным
19:059 июля 2019
Общество
Владимир Путин назвал сближение России и Украины неизбежным
18:479 июля 2019
Внешняя политика
АМПП попросил водителей не парковаться на местах для автобусов
18:429 июля 2019
Город
Подлинность российских банкнот можно будет определить с помощью приложения
18:289 июля 2019
Общество
Суд отправил на принудительное лечение бросавшего банки с зажигательной смесью у здания СФ
18:199 июля 2019
Закон
Генпрокуратура сообщила об улучшении ситуации с выдачей багажа в Шереметьеве
18:199 июля 2019
Транспорт
Исследователи назвали стоимость роскошной жизни в России
18:059 июля 2019
Общество
Юрист объяснил, как работнику получить компенсацию, если ему не дали отпуск
18:029 июля 2019
Общество
Лавров пожелал Зеленскому избавиться от «наследия режима Порошенко»
17:479 июля 2019
Внешняя политика
ЦОДД опубликовал адреса расположения камер фотовидеофиксации
17:469 июля 2019
Транспорт
Эксперты назвали наиболее частый способ кражи денег с банковских карт
17:449 июля 2019
Общество
Позицию Владимира Путина по санкциям поддержали в МИД Грузии
17:279 июля 2019
Внешняя политика
ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на метро во вторник вечером
17:079 июля 2019
Город
Гитару Джима Моррисона выставили на аукцион
16:539 июля 2019
Музыка
«Протест и недоумение»: Москалькова прокомментировала слова священника о женском уме
16:439 июля 2019
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в столице 9 июля
16:429 июля 2019
Город
Более 400 российских пилотов были отстранены от полетов за год
16:389 июля 2019
Общество
Детскую зону Московского зоопарка откроют этим летом
16:249 июля 2019
Город
Владимир Путин отреагировал на оскорбления грузинского журналиста
16:249 июля 2019
Внешняя политика
«Это отвратительный поступок»: Лещенко прокомментировал выходку грузинского ведущего
16:249 июля 2019
Звезды
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии
15:579 июля 2019
Внешняя политика
Движение транспорта поменяется 13–21 июля из-за закрытия участка Сокольнической линии
15:509 июля 2019
Транспорт
Ученый нашел общее у мужчины и гриба
15:489 июля 2019
Общество
Новый медицинский центр построят в Раменках
15:449 июля 2019
Город
Вячеслав Володин сравнил российское и грузинское вино
15:439 июля 2019
Общество
Лавров прокомментировал предложение Зеленского о новом формате встречи
15:199 июля 2019
Внешняя политика
Национальный космический центр получит свой облик после архитектурного конкурса
14:529 июля 2019
Город
Загрузить еще

Как урегулировать количество питомцев в городских квартир...

18 июня 13:04
Эфиры Вечерка-ТВ

Как обеспечить безопасность имущества во время отпуска...

Наивный покупатель. Уловки столичных торговцев экопродукт...

Что работодатель получает, экономя на зарплате сотруднико...

Александр Шапиро

Новый рулевой хоккейной сборной России...

Марианна Мадьярова

От свободы выбора стало только хуже...

Александр Никонов

Кого обидел Габуния

Никита Миронов

Пересядем из метро на «Иволги»

Елена Булова

Куда ушло поколение романтиков

Виктория Федотова

Заявления протоиерея Смирнова о женской глупости потеряли...

Анатолий Сидоров

Романтики с большой дороги

Митрополит Калужский и Боровский Климент

Летом можно многому научиться

Все мнения

Самые обсуждаемые материалы

Все комментарии
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER