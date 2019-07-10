Милонов предложил обозначать спецнаклейками автомобили беременных женщин

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отмечать специальными наклейками автомобили, за рулем которых находятся беременные женщины или матери с маленькими детьми. В среду, 10 июля, это предложение было передано на рассмотрение главе МВД Владимиру Колокольцеву.

— Сегодня невозможно, да и не нужно каким-либо образом ограничивать права матерей и беременных на вождение автомобиля. Машина стала необходимым атрибутом и спутником современной жизни. Тем не менее все еще есть возможность по снижению травматизма и напряженности дорожного трафика, — цитирует РИА Новости обращение Милонова.

Согласно проекту депутата, такая наклейка позволит беременным женщинам и молодым матерям пользоваться специальными льготными местами для парковки. Планируют также разработать временные преимущества, которые помогут им избежать конфликтов на дорогах.

Однако далеко не все коллеги оценили идею Милонова. Так, например, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин предположил, что в скором времени автомобили будут помечать «по национальности, социальному статусу, вероисповеданию и многому другому».

— В итоге все заднее стекло будет залеплено наклейками, — подчеркнул он.

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Дорога — не гоночная трасса

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Геннадия Окорокова:

На некоторых федеральных трассах до конца этого года разрешенный скоростной режим может быть повышен до 150 километров в час. У многомиллионной армии автовладельцев и их пассажиров известие это вызвало неоднозначную реакцию. С одной стороны, некоторые участки трасс действительно позволяют разгоняться до такой скорости, а современные автомобили помогают до некоторой степени исправлять мелкие ошибки при управлении и не вылететь в кювет. С другой, там, где педаль в пол, жди ДТП (далее...)