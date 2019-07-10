Сергей Собянин: Инвесторы, создающие рабочие места за пределами центра, получат льготы

Инвесторы, создающие рабочие места за пределами центральных районов столицы, получат финансовые льготы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

По его словам, сегодня в столице наблюдается дисбаланс мест размещения труда. Большинство рабочих мест находится в центре и очень мало — за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Поэтому власти введут финансовые льготы для инвесторов, создающих места приложения труда за пределами центра.

— Уже много лет в Москве действует порядок, что в первый год строительства/реконструкции здания застройщик уплачивает в бюджет дополнительный повышенный платеж за земельный участок. Размер дополнительного платежа зависит от плотности застройки и составляет от пяти до 80 процентов кадастровой стоимости, — написал мэр.

Постановление, принятое правительством Москвы на этой неделе, отменяет допплатеж в случае строительства/реконструкции зданий коммерческого назначения за пределами ТТК. Однако при строительстве жилья или апартаментов платеж будет взиматься.

— По оценке новая льгота снизит себестоимость строительства/реконструкции зданий коммерческого назначения на 8–10 процентов. «Скидка», на первый взгляд, небольшая, но она радикально улучшит экономику многих проектов, которые в прежних условиях были просто-напросто нерентабельными, — добавил Сергей Собянин.

По его словам, у инвесторов будет стимул создавать на месте бывших промзон офисы, магазины и другие места приложения труда. Это выгодно и малому бизнесу — чем больше магазинов и офисов, тем ниже стоимость аренды.

Кроме того, это поможет улучшить транспортную ситуацию и экологию. На дорогах будет меньше автомобилей, а значит, меньше выбросов в атмосферу.

— Бюджет от предоставления этой льготы ничего не потеряет. Неполученные на старте проекта средства вернутся сторицей за счет роста инвестиций в строительство и налогов на бизнес, который будет работать в новых офисах и магазинах, — отметил Собянин.

Больше всех это поможет москвичам, которые смогут устроиться на работу поближе к дому. Это ежедневная экономия времени, которое можно использовать с гораздо большей пользой.

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