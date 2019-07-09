Сергей Собянин пригласил москвичей на празднование Дня московского транспорта
Во вторник, 9 июля, на заседании президиума правительства столицы обсудили программу Дня московского транспорта.
Как доложил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, предстоящий День московского транспорта является профессиональным праздником свыше 170 тысяч работников комплекса: сотрудников Московского метрополитена, Мосгортранса, коммерческих перевозчиков, железнодорожников, таксистов, ГИБДД, УВД на Московском метрополитене и других транспортных организаций.
В этом году День московского транспорта будет отмечаться 13 июля. По оценкам, в праздновании примут участие более 100 тысяч человек.
В День московского транспорта в ГУП «Мосгортранс» пройдут экскурсии в центральном филиале и автобусном парке № 17. Также экскурсии организуют Ситуационный центр ЦОДД, депо и единый диспетчерский центр «Аэроэкспресса». Участие в экскурсиях — только по предварительной записи.
Основными площадками праздника станут ВДНХ, проспект Академика Сахарова, Трубная площадь, Чистопрудный бульвар и парк «Зарядье».
На ВДНХ пройдет выставка ретро-транспорта, откроется зона детской анимации по безопасности дорожного движения.
На проспекте Академика Сахарова все желающие смогут посетить выставку общественного городского транспорта столицы, где будут представлены порядка 50 транспортных средств, и посмотреть показательные выступления сотрудников ГИБДД.
Колонна из 19 трамвайных вагонов пройдет по центральным улицам Москвы до Чистопрудного бульвара, где с 12 до 18 часов ими смогут полюбоваться все желающие.
На площадках в парках выступят артисты проекта «Музыка в метро», состоятся розыгрыши сувениров и подарков. В парках «Зарядье», «Фестивальный» и «Красная Пресня» откроются фотовыставки на транспортную тематику, включая показ архивных снимков. На Трубной площади можно будет поучаствовать в тематическом квесте.
Крупным событием праздничной программы станет Московский ночной велофестиваль, который стартует на Кремлевской набережной и финиширует на Суворовской площади. Ожидается, что в велопрогулке по ночной столице примут участие более 20 тысяч человек. В начале велофестиваля планируется пополнить Книгу рекордов Гиннеса. На Васильевском спуске порядка 3,5 тысячи людей выстроят самую большую в мире фигуру велосипеда.
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