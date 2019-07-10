Кровоснабжение правой руки избитой девочки из Ингушетии полностью нарушилось

Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось 10 июля, в среду. Подробности самочувствия рассказали в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Отмечается, что у пострадавшей наметились улучшения в левой руке, однако, в правом предплечье и кисти полностью нарушено кровоснабжение. К настоящему моменту неизвестно, насколько эти ухудшения необратимы.

— Заработали коллатерали плечевой артерии в области правого локтевого сгиба. Сегодня идет борьба за каждый сантиметр правой руки, — уточнили в пресс-службе.

В лечении девочки принимают участие реаниматологи, хирурги, педиатры, психологи и другие специалисты. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что 4 июля в детскую больницу в Назрани доставили ребенка 2012 года рождения с большим количеством травм. По факту произошедшего завели уголовное дело.

Спустя некоторое время девочку перевезли в столицу — в Научно-исследовательский Институт неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Вскоре тетя избитой девочки была арестована, ее подозревают в нанесении увечий.

Известно, что ребенок рос в ее семье. При этом никаких документов об опеке оформлено не было.

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