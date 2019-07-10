Школу с бассейном построят в Новогирееве
Новое здание начальной школы с бассейном планируется построить по адресу: Напольный проезд, дом 5, сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.
Здание будет построено на месте неэксплуатируемой школы № 1324. По словам главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской, которые приводит агентство городских новостей «Москва», все здания образовательных учреждений с 2017 года возводятся по новому — модульному — типу.
— Современные школы собираются как конструктор. Мы выделяем два типа модулей: базовый (учебные классы, администрация, столовая, спортивный и актовый зал), а также дополнительный, который разрабатывается с учетом специфики учебного заведения, к примеру, кабинет автомеханики или технический класс, лаборатории, бассейны, музыкальный зал, — рассказала Княжевская.
Проектируемое здание начальной школы получит современные классы и бассейн. Средства на строительство образовательного учреждения будут направлены из городского бюджета. Ранее сообщалось, что с начала 2019 года в Москве были введены в эксплуатацию 26 объектов социальной инфраструктуры.
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