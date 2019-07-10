Столица станет потише
История, что и говорить, очень важная. По данным Мосэкомониторинга, примерно 70 процентов горожан живут в зоне шумового дискомфорта. Главные поставщики шума — автомобили и электрички.
С последними, кстати, скоро станет получше. Дело в том, что столица уже в этом году запускает два первых МЦД — Московских центральных диаметра. Это будет наземное метро, которое свяжет город и область. Причем вместо нынешних старых шумных электричек будут ходить новые и тихие «Иволги».
Таким образом, грохота от рельсового транспорта станет немного меньше. А если вдоль МЦД ставить те же шумозащитные экраны, то железную дорогу и вовсе почти не будет слышно. Ведь нет же грохота от МЦК: там железная дорога, проходящая мимо жилья и офисов, уже отделена высокими защитными экранами. В общем, есть надежда, что Москва станет тише.
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