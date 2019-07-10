Эксперт оценил предложение ввести спецзнак для беременных за рулем
Обозначение автомобиля спецзнаком, предупреждающим, что за рулем находится беременная женщина, не делает дорожное движение безопаснее. Такое мнение высказал партнер юридической фирм «ФБК Право» кандидат юридических наук Алексей Ермоленко.
Юрист отметил, что некоторые другие знаки тоже несильно влияют на дорожное движение. В частности, речь идет о знаках «шипованная резина» и «неопытный водитель».
— Дорожное движение и так вполне отрегулировано. Мы должны быть одинаково осторожны и с беременной, и с мужчиной на Bentley, который не беременный и не социально значимый. Никого давить нельзя, — сказал Ермоленко.
Он добавил, что любой знак ограничивает права участников дорожного движения, поэтому должен быть оправдан, пишет РИА Новости.
Напомним, ранее с предложением ввести новый спецзнак выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, он поможет защитить беременных женщин и молодых матерей на дорогах.
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