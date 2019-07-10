Средний срок владения автомобилем увеличился в России
Средний срок владения автомобилем до первой перепродажи увеличился до 75 месяцев. Соответствующее исследование провело аналитическое агенство «Автостат».
Отмечается, что сроки владения новыми автомобилями увеличились на 2 месяца по сравнению с прошлым годом. Причина в том, что покупательская способность не растет. В то же время цены поднялись примерно на 60 процентов за пять лет.
— С учетом потери стоимости для того, чтобы пересесть на аналогичный новый автомобиль, автовладельцу необходимо доплатить 100–150 процентов от цены текущей 5- или 6-летней машины, — отметил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.
Ранее были названы популярные в России иномарки стоимостью до миллиона рублей.
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