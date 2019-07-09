Названы самые популярные в России иномарки до миллиона рублей
Автоэксперты проанализировали показатели продаж автомобилей зарубежных брендов в России и составили рейтинг самых популярных иномарок стоимостью до 1 миллиона рублей.
Первое место занял корейский автомобиль KIA Rio (939 тысяч рублей): за первое полугодие 2019 года в России купили 47 431 такую машину.
Второе место — у Hyundai Solaris (897 тысяч рублей, 30 710 машин). Замыкает топ-3 Volkswagen Polo (848 тысяч рублей, 27 810 машин).
Четвертое место в рейтинге досталось Renault Duster (995 тысяч рублей, 18 713 машин), на пятой позиции оказался Skoda Rapid (952 тысячи рублей, 16 978 машин), сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
Ранее сообщалось, что средняя цена нового автомобиля в России за период с января по май 2019 года выросла в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Подорожание составило 9,9 процента — до 1,5187 миллиона рублей.
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