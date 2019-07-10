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Эксперты оценили выгоду от новой льготы для застройщиков коммерческой недвижимости

Василиса Чернявская
• 17:15 • 10 июля 2019
Размещение офисов в районах массового проживания москвичей приведет к сокращению издержек на ведение бизнеса и в целом позитивно скажется на экономике города
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Размещение офисов в районах массового проживания москвичей приведет к сокращению издержек на ведение бизнеса и в целом позитивно скажется на экономике города
Фото: https://pixabay.com/ru

Девелоперам, которые будут строить или реконструировать коммерческую недвижимость за пределами Третьего транспортного кольца, предоставят финансовые льготы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В Москве очень мощная маятниковая миграция, обусловленная дисбалансом мест приложения труда — концентрацией рабочих мест в центре и дефицитом за пределами Третьего транспортного кольца. Миллионы москвичей вынуждены ежедневно совершать длительные поездки на общественном и личном транспорте, испытывая связанные с ними стресс и неудобства. Чтобы создать стимулы строить места приложения труда за пределами ТТК, приняли решение предоставить потенциальным инвесторам финансовые льготы, — сказал глава города.

Введение льгот снизит себестоимость строительства и реконструкции зданий коммерческого назначения за пределами Третьего транспортного кольца на 8–10 процентов. По оценкам экспертов, это позволит инвесторам реализовать проекты, которые в прежних условиях были нерентабельными.

Предоставление льгот будет способствовать созданию на месте реорганизуемых промзон сбалансированных кварталов смешанной застройки, обеспеченных местами приложения труда. 

— Это решение стимулирует создание новых рабочих мест за пределами центральной части города. Таким образом жители отдаленных районов смогут добираться на работу пешком, а не общественном транспорте в час пик, — отметил Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству. 

Также, по его словам, размещение офисов в районах массового проживания москвичей приведет к сокращению издержек на ведение бизнеса и в целом позитивно скажется на экономике города.

— Москва является одним из немногих мегаполисов мира, где коммерческой недвижимости строится больше, чем жилья. С начала года мы ввели в эксплуатацию около 5,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости, в том числе 2,2 миллиона квадратов жилья. Примерно такое соотношение ввода мы хотим сохранить и на будущее, — добавил заммэра.

Комментарии экспертов

Петр Кудрявцев

партнер Citymakers 

— Эта инициатива позволит запустить простаивающие проекты коммерческой недвижимости за ТТК, что создаст локальные центры деловой активности и, как следствие, приведет к развитию районной инфраструктуры. А за этим уже идет повышение качества жизни в районе. Важно, чтобы в этих проектах всегда существовал баланс функций, иначе возможны перегрузки существующей социальной и транспортной инфраструктуры, а также общественных пространств. Важно и дополнение к деловым функциям «третьей функции» — культуры, спорта, образования, причем разных масштабов — локального, районного, городского значения. Это позволит ускорить процесс децентрализации города.

Елена Попова

эксперт по архитектуре и градостроительству архитектурного бюро RTDA

— Это очень положительно явление, которое в первую очередь означает льготы для малого и среднего бизнеса, а именно этих категорий в Москве, на мой взгляд, не хватает. Чем больше будет внедрено разнопрофильных и разнообразных для жизни человека функций, тем лучше. Поправки в законодательство будут способствовать появлению небольших магазинов рядом с домом, реорганизации мансард, преобразованию подвалов и первых этажей, где станет возможным открыть небольшие сервисы, кафе, частные детские сады и так далее. Очень много возможностей. Это будет именно локальный бизнес, а когда человек относится к тому месту, где он живет и работает, как к своему, где он полностью отвечает и за работу, и за жизнь, и за окружение, и за то, как к нему относятся соседи, вот это и есть настоящая городская жизнь. Кроме того, поправки открывают новые возможности для реконструкции: станет проще обновить фасады, заменить балконы, то есть опять же точечное приложение усилий к организации жизни на небольшой территории. Это просто прекрасно.

Виктор Адамов

президент компании-застройщика

— Принятое постановление имеет позитивный экономический эффект и будет способствовать росту инвестиций в коммерческую недвижимость и, как следствие, экономическому развитию Москвы.

Пять лет назад многие девелоперские компании заморозили или перепрофилировали свои офисные проекты, предпочитая инвестировать в сегмент с минимальными рисками — жилье. Это постепенно привело к сокращению объема коммерческой недвижимости, пик которого приходится на 2019–2020 годы. Сегодня в условиях дефицита предложения с рынка прежде всего вымываются качественные офисные площади, востребованные компаниями финансового и IT-сектора. Экономические льготы, принятые в отношении инвесторов, помогут восстановить баланс между объемами жилой и коммерческой недвижимости и создать новые возможности для развития бизнеса в московском регионе.

Анна Курбатова

директор Института комплексного развития территорий, основатель коллаборации QUITE WHITE, профессор Международной академии архитектуры 

— В последние годы много усилий и средств вкладывалось в развитие транспортной инфраструктуры города. В результате фактически сформирована равномерно распределенная в границах МКАД структура транспортного обслуживания. Она создает потенциал для рассредоточенного развития других инфраструктур города. 

Одновременно с этим сформирована программа реновации жилого фонда. Площадки, вошедшие в нее, формируют пояс в срединной зоне города. Эти ожидаемые изменения планировочной структуры также будут создавать предпосылки для изменения центров активности в городе.

Остается добиться соответствующей трансформации центров мест приложения труда и рекреации. Благодаря им город может претерпеть кардинальные планировочные трансформации.

Постановление правительства Москвы, которое вводит льготы для инвесторов, занимающихся строительством или реконструкцией зданий коммерческого назначения за пределами Третьего транспортного кольца, позволит приблизить рабочие места к районам массового проживания людей, а значит, повысит качество жизни в столице. 

Эта мера призвана снизить внутригородскую маятниковую миграцию и, как следствие, улучшить транспортную ситуацию в Москве. Активное строительство административно-деловых центров в спальных районах позволит сформировать новые точки экономического роста и развития, а также приведет к сбалансированному и равномерному развитию всей территории столицы. Решение имеет долгосрочный позитивный экономический эффект для Москвы, поскольку увеличатся инвестиции в строительство коммерческой недвижимости. 

Изменения в структуре центров приложения труда должны учитывать сохранение и восстановление экологического каркаса. Именно он должен обеспечить повышение экологических параметров качества городской среды в эпоху столь масштабных градостроительных преобразований.

Владислав Бутенко

Старший партнер и управляющий директор BCG

— Главный приоритет для любых властей — удовлетворенность горожан. На базовом уровне человеку нужны работа, жилье, доступность к этим объектам. При активном развитии городов, что именно сейчас демонстрирует Москва, люди все больше обращают внимание на транспортную доступность — сколько времени нужно потратить на то, чтобы добраться из одного пункта в другой. Российская столица сделала многое для развития сети дорог за пределами Третьего транспортного кольца. Здесь также построено большое количество недвижимости. Новые льготы для застройщиков помогут создавать больше коммерческих объектов за пределами столичного центра. Соответственно, москвичи смогут найти различные варианты мест приложения труда. Таким образом сократится маятниковая миграция, улучшится экология — чем ближе место работы, тем проще до него добраться пешком. Если среднее время в пути раньше занимало 45 минут, то теперь оно сократилось до получаса. И Москва продолжает помогать горожанам экономить время в пути, строя новые дороги и открывая станции метро.

Для застройщиков льготы помогут быстрее окупить проект, получить скорее от его реализации прибыль. 

Оливер Лах

Глава исследовательского подразделения Wuppertal Institute, координирует инициативу «Городская электромобильность» (UEMI) и программу ООН-Хабитат Urban Pathways

— Преимущества мегаполиса заключаются в экономии за счет масштабов пространства и плотности населения, а также в социальном и экономическом развитии. Однако необходимо фокусироваться на создании полицентричной системы: внутри города должны находиться несколько городов со всеми удобствами, возможностями, рабочими местами и развитыми сервисами, доступными для каждого. Это именно то, что уже происходит в Москве, и нужно продолжать работать над созданием городов в городе.

Лиора Шехтер

Директор по информационным технологиям в Тель-Авиве

— Когда я думаю о городе будущего, в первую очередь представляю, что там должно быть меньше перемещений. Мы уже работаем над этим в Тель-Авиве. В каждом микрорайоне у каждой дороги есть собственные магазины, рабочие места. Люди остаются в своем районе, у них нет необходимости ехать в центр города или другие районы. Они могут перемещаться, но все, что нужно для жизни, есть рядом с их домом. Очень важно обеспечить условия, чтобы у людей не было необходимости ездить в разные районы города.

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