Жанна Бадоева чуть не лишилась чемодана уникальной корейской косметики
• 17:54 • 10 июля 2019
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Жанна Бадоева рассказала, что теряла чемодан один раз — в Индии
Фото: https://www.instagram.com/zhanna_badoeva
Телеведущая Жанна Бадоева чуть не лишилась чемодана с косметикой после поездки в Южную Корею. По возвращении домой, в Италию, она обнаружила, что ее багаж потерялся, передает ФАН.
Жанна рассказала, что накупила большое количество косметических масок: для глаз, лба, щек, подбородка, коленей, живота, обертывания для волос.
Ведущая отметила, что ей даже пришлось заплатить за перевес, но на этом приключения не закончились.
— Мой драгоценный чемодан, набитый патчами, потерялся. И вот я двое суток нервно размышляла, куда же улетела моя косметика, — рассказала телеведущая.
Через несколько дней, к радости телеведущей, чемодан все же нашелся.
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