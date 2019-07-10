Телемост с Украиной проведут на российском телевидении
Запланированный ранее украинско-российский телемост будет проведен на российском телевидении. Об этом заявил депутат Рады, член политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тарас Козак. Он является владельцем украинского телеканала NewsOne, передает агентство «Интерфакс».
Сообщается, что премьерное шоу «Надо поговорить» будет показано в пятницу, 12 июля, на телеканале «Россия 1». Участники, которые ранее планировали поучаствовать в телемосте между представителями России и Украины, были приглашены в студию телеканала в Москве.
Напомним, что 7 июля российский ведущий Дмитрий Киселев объявил о планах каналов «Россия 1» и NewsOne провести телемост. Предполагалось, что в телемарафоне примут участие граждане обеих стран. Мероприятие должно было состояться 12 июля в 18:00, но уже 8 июля NewsOne объявил о прекращении подготовки к телемосту из-за угроз расправы, поступавших журналистам и их близким.
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